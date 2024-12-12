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        Gümüşhane'de denetimli serbestliğe ilişkin protokol imzalandı

        Gümüşhane Üniversitesi ile Gümüşhane Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:59
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        Gümüşhane'de denetimli serbestliğe ilişkin protokol imzalandı
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        Gümüşhane Üniversitesi ile Gümüşhane Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü, eğitim, iyileştirme ve bağımlılıkla mücadele gibi çeşitli konularda sosyal, kültürel ve kamuya yararlı projelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandı.

        Rektörlük makamında düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, iş birliği protokolünü imzaladı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zeybek, üniversitenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

        Zeybek, üniversitelerde üretilen bilgiden tüm ülkenin fayda sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Eğer ürettiğimiz bilgi mahir ise bütün insanlık olmalıdır. İlimizde ve ilçelerimizde her türlü bilimsel etkinliklere ev sahipliği yaparak topluma katkı sunma dışında kamu kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz işbirliklerimiz de bulunuyor. Bu amaçla üniversitemizin kapılarını toplumun tüm kesimlerine açarak akademik yönden toplumsal faydadan yana tavır sergilemeye devam ediyoruz."

        İmzalanan protokolün üniversitenin sosyal sorumluluk anlayışının somut bir çıktısı olduğunu aktaran Zeybek, "Denetimli serbestlik uygulanan bireylerin topluma kazandırılması ve suçu önlemek adına yapılan bu tür çalışmalar, sadece ilgili kişilere değil, toplumun genelinde huzurun sağlanmasına da katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Ünver ise protokolün her iki kurum için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımız suça karışan bireylerin yeniden topluma kazandırılması ve rehabilite olmaları amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokolleri imzalamaktadır. Bu nedenle Gümüşhane Üniversitesi ile yapılan bu işbirliği protokolü bizim için çok kıymetli. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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