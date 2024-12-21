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        AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:16
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        AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda, kongrelerin AK Parti teşkilatlarında birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

        Köse, yaklaşık 15 sene önce Gümüşhane'ye havaalanı yapılacağını kimsenin hayal edemeyeceğini belirterek, "Ankara ve İstanbul'da oturan kardeşlerimiz önümüzdeki sene Gümüşhane Havalimanı'na uçakla gelebilecekler." dedi.

        Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada herkes tarafından takdir gördüğünü ifade ederek, "Bizim liderimiz ülkemizin dört bir tarafını ayırmadan hizmet ediyor. Orta Doğu coğrafyası ateş çemberi, oralarla mücadele ediyor. Dünyadaki tüm mazlumların umudu oluyor." diye konuştu.

        Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş ise şubatın sonunda tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı.

        AK Parti Gençlik Kolları'nın, Türkiye'de 81 il ve 922 ilçede kongre yapabilen tek gençlik yapılanması olduğunu vurgulayan İbiş, bununla gurur duyduklarının altını çizdi.

        İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete ilçe gençlik kolları başkanı olarak başladığını anımsatarak, "Gençlik kollarıyla başlaması hasebiyle gençlere her zaman partide farklı bir noktada değer veriyor Cumhurbaşkanımız. Klasik siyasetçiler gibi, 'yarınlar sizin' demiyor, bugünleri de gençlere görev veriyor." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da gençlerle birlikte Gümüşhane'yi ve Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşıyacak adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Umut Tokel yeniden başkanlığa getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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