Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi yarıyıl tatiline hazır

SİNAN UÇAR - Doğu Karadeniz'deki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 1991'de kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kayak sezonunun aralıkta başlayıp mart sonuna kadar sürdüğü merkezde, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki pist bulunuyor. Saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski, ayrıca saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift de sporseverlere hizmet veriyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların yanı sıra kızak keyfi sürmek isteyenlerin tercih ettiği merkez, konuklarına Zigana coğrafyasının eşsiz doğasında konaklama imkanı sunuyor.

Bu yıl erken gelen kar yağışıyla birlikte hareketliliğin devam ettiği merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kar motoru eşliğinde 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nı keşfetme imkanı buluyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, yarıyıl tatili öncesinde tesiste tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin tesisteki 90 yataklı otel ve 60 kişiye hitap eden bungalov evlerde Zigana Dağı manzarasında konaklama fırsatı bulduğunu dile getiren Eroğlu, geçmiş yıllara göre karın erken yağışıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış olduğunu belirtti.

- "Tatil öncesinde güzel bir kar yağışı bekliyoruz"

Eroğlu, tesis içinde farklı aktiviteler için yeni alanlar oluşturduklarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Tesisimizde kayak, kızak, snowboard ve bunlara uygun pistler var. Kar motoru turları düzenleniyor. Restoran, kafeterya, konaklama gibi bütün imkanlar mevcut. Herkes bu olanaklardan faydalanabiliyor. Tatil öncesinde güzel bir kar yağışı bekliyoruz. Rezervasyonlarımızda yüzde 70 doluluk oranına ulaştık. Güzel bir yarıyıl tatili geçirmeyi düşünüyoruz."

Yarıyıl tatilinde günübirlik ziyaretçilerin de yoğunluk oluşturmasını beklediklerini ifade eden Eroğlu, doğaseverlerin de gruplar halinde gezi yapabileceğini sözlerine ekledi.