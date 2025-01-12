Engelli kadın 50 yıldır evlatlık verildiği halası ile hayatı paylaşıyor

SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde yaşayan işitme ve konuşma engelli Meltem Özgün, 50 yıl önce evlatlık verildiği 96 yaşındaki halasına özenle bakıyor.

6 çocuk sahibi Emine ve İsmail Özgün çifti, 53 yıl önce dünyaya gelen kızları Meltem Özgün'ü 3 yaşındayken, çocuğu olmayan halası Müzeyyen ve eşi Ahmet Özgün'e evlatlık verdi.

Müzeyyen ve Ahmet Özgün çifti, geçirdiği hastalık dolayısıyla işitme yetisini tam, konuşma yetisini de kısmen kaybeden çocuğu nüfuslarına kaydettirerek özveriyle büyüttü.

İlkokul döneminde tesadüfen evlatlık olduğunu öğrenen Meltem Özgün, halası ve eniştesi ile yaşamını sürdürdü.

Ahmet Özgün'ün 1985'te vefatıyla baş başa kalan Meltem ve Müzeyyen Özgün, birbirlerine destek olmaya devam etti. Evlenmeyen, öz anne babası da uzun yıllar önce vefat eden Meltem Özgün, halasının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

- "Tüm zorlukları beraber aştık"

Müzeyyen Özgün, AA muhabirine, eşiyle çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamadıklarını söyledi.

Özgün, Meltem'in kardeşinin kızı olduğunu belirterek, "Eşim Ahmet, 'Meltem'i alalım' dedi. Çocuğumuz olmadığı için Meltem'i aldık. Eşim 40 sene önce vefat etti. Sadece Meltem ile ben kaldım." dedi.

Kızının evin her türlü işiyle ilgilendiğini ifade eden Özgün, "Meltem kahvaltımızı, giyeceklerimizi hazırlar. Hayvanlarımızla ilgilenir, bakımlarını yapar." diye konuştu.

Özgün, kızının herkese karşı çok iyi olduğunu dile getirerek, "Tüm zorlukları beraber aştık. Evde olan azsa az yedik, çoksa çok yedik ama hep beraber yedik, hiç ayrılmadık." dedi.

Müzeyyen Özgün, kızını küçükken tedavi için farklı şehirlerde hastanelere götürdüklerini ancak sonuç alamadıklarını sözlerine ekledi.