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        Gümüşhane'de annesinin cenazesinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden kadın defnedildi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde annesinin cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Safiye Aydın, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:18
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        Gümüşhane'de annesinin cenazesinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden kadın defnedildi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde annesinin cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Safiye Aydın, defnedildi.

        İlçeye bağlı Gümüşgöze Beldesi'nde 76 yaşındaki Havva Kalkan'ın dün cenaze töreninde kızı, bir çocuk annesi Safiye Aydın, rahatsızlandı.

        Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydın, bugün beldedeki Fatih Camisi'nde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından annesinin yanına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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