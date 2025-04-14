Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, görevine başladı.

Yıldız, rektörlük makamında gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Rektörlük görevini 8 yıl sürdüren Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e emekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Yıldız, "Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 8 yıl bu bayrağı taşıdı. İyi bir dostluğumuz oldu. Üniversite yönetimine de emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversite öğrencilerinin göz bebekleri olduğunu belirten Yıldız, her mezunun Gümüşhane'nin birer elçisi olduğunu ifade etti.

Yıldız, "Her ile Bir Üniversite Projesi" kapsamında kurulan Gümüşhane Üniversitesinin önemli gelişme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Zeybek de Yıldız'ı tebrik ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"21 Ocak 2017'de aldığımız emaneti, 14 Nisan 2025 itibarıyla devretmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Geriye baktığımızda 2 profesörü olan üniversitemizde bugün 66 profesör var. Vakfı, yayın teşviki olan bir üniversite. Türkiye'deki 22 ihtisas üniversitesinden bir tanesi de Gümüşhane Üniversitesidir. Öğrenci ve branşlarda birçok başarı elde etmiş bir üniversitedir."