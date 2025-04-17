Gümüşhane'de "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" başladı

Gümüşhane Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünce organize edilen "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan çalıştayda konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversitedeki kulüplerin dezenformasyonla mücadele kapsamında çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yıldız, özellikle iletişim fakültesinden mezun olacak öğrencilerin bir medya kuruluşunda görev aldığında en önemli mücadeleyi dezenformasyona yönelik vereceklerini belirtti.

Çağın bilgi çağı olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Güneş altında gölgelenen bir insanın üzerine güneş düşmemesi gibi kirli bilginin gölgelenmesi de bugün sosyal medya vasıtasıyla ya da klavyenin başında sadece duygusal düşüncelerini ön plana alan insanlarla fazlasıyla sıkıntılı bir sürece girmiş bulunmaktadır. Mesleğini yapan arkadaşlarımız lütfen bu kirli bilgilerle mücadele edin, karşısında sizler durun. Onlarca güzel iş varken, yüz birinci olumsuz işe odaklanmayın. Kötü bir işin onlarca iyi işi gölgede bırakmasına izin vermeyin."