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        Gümüşhane'de "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" başladı

        Gümüşhane Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünce organize edilen "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:54
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        Gümüşhane'de "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" başladı
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        Gümüşhane Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünce organize edilen "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" başladı.

        Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan çalıştayda konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversitedeki kulüplerin dezenformasyonla mücadele kapsamında çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

        Prof. Dr. Yıldız, özellikle iletişim fakültesinden mezun olacak öğrencilerin bir medya kuruluşunda görev aldığında en önemli mücadeleyi dezenformasyona yönelik vereceklerini belirtti.

        Çağın bilgi çağı olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

        "Güneş altında gölgelenen bir insanın üzerine güneş düşmemesi gibi kirli bilginin gölgelenmesi de bugün sosyal medya vasıtasıyla ya da klavyenin başında sadece duygusal düşüncelerini ön plana alan insanlarla fazlasıyla sıkıntılı bir sürece girmiş bulunmaktadır. Mesleğini yapan arkadaşlarımız lütfen bu kirli bilgilerle mücadele edin, karşısında sizler durun. Onlarca güzel iş varken, yüz birinci olumsuz işe odaklanmayın. Kötü bir işin onlarca iyi işi gölgede bırakmasına izin vermeyin."

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya ise dijital çağda sosyal medya ve haber platformları üzerinden dezenformasyonun hızlı yayılabildiğine işaret etti.

        Dezenformasyonun genellikle kamuoyunu manipüle etmek ve algıları şekillendirmek amacıyla kullanılabildiğine değinen Akkaya, "Dezenformasyon mezenformasyondan farklıdır. Mezenformasyon yanlış bilgidir. Dezenformasyon ise bilginin yanlış olduğunu bildi halde, bu yanlış bilginin bilinçli olarak yayılması anlamına gelmektedir." dedi.

        İletişim Başkanlığının kurulduğu günden bugüne dezenformasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Akkaya, mücadeleyi daha etkin hale getirmek için 5 Ağustos 2022'de dezenformasyonla mücadele merkezinin kurulduğunu belirtti.

        Akkaya, bölge müdürlükleri olarak doğru bilginin yayılmasını sağlamak ve kamuoyunu doğru bilinçlendirmek için dezenformasyonla mücadele etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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