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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:49
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerince Hükümet Konağı önünde karşılanan Karaloğlu, Şeref Defterini imzaladı.

        Karaloğlu, Vali Baruş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakımevinde incelemelerde bulunan Karaloğlu'na, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve diğer ilgililer eşlik etti.

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