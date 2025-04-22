Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de toprak birikintisine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de toprak birikintisine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kırıklı köyü mevkisinde H.G. yönetimindeki 61 TF 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak birikintisine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki S.G. ve M.E.G., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de partisinin il kon...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de partisinin il kon...
        Gümüşhane'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" tamamlandı
        Gümüşhane'de "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" tamamlandı
        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayılar görüntülendi
        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayılar görüntülendi