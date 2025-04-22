Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

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