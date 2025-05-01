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        Gümüşhane'de yavru ayı görüntülendi

        Gümüşhane'nin Tekke beldesi kırsalında yavru ayı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:05
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        Gümüşhane'de yavru ayı görüntülendi
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        Gümüşhane'nin Tekke beldesi kırsalında yavru ayı görüntülendi.

        Tekke Belediye Başkanı Kemalettin Demirkıran, beldenin yüksek kesiminde bulunduğu sırada bir yavru ayıyı fark etti.

        Demirkıran, etrafta dolaşan ayıyı cep telefonu kamerasıyla bir süre kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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