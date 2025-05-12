Gümüşhane'de grup köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Özşahin, bölgede risk devam ettiği için ekiplerin çalışma başlatamadığını aktararak, kaymakamlık ile görüştüklerini, bölgede yarın çalışma yapılacağını ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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