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        Gümüşhane'de lise öğrencileri günlük 2 bin ekmek üretiyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığınca "81 İlde 100 Ekmek Fırını Projesi" kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki yıl önce kurulan fırında ekmek üretiyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:08
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        Gümüşhane'de lise öğrencileri günlük 2 bin ekmek üretiyor
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        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığınca "81 İlde 100 Ekmek Fırını Projesi" kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki yıl önce kurulan fırında ekmek üretiyorlar.

        Günlük 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, teorik bilgilerini geliştirerek deneyim kazanıyor.

        Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 kurumun ekmek ihtiyacını karşılayan öğrenciler, ürettikleri ekmeklerden okul harçlıklarını çıkarıyor.

        Öğrenciler ekmek üretiminin yanı sıra özel günler için pide, kek ve poğaça üretimi yapıyor.

        Okul Müdürü Erdil Günveren, AA muhabirine, okullarında 120 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü, fırında 28 bölüm öğrencisinin tamamının mesleki pratiklerini geliştirmelerinin yanı sıra satılan ekmeklerden okul harçlıklarını da çıkardıklarını söyledi.

        Günveren, 2023 yılında faaliyete başlayan fırından, il merkezi ve beldelerde 8 pansiyon olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 kuruma 2 bin ekmek üretildiğini belirtti.

        "Fırınımız, olağanüstü durumlarda 20 bin adet ekmek üretimi yapabilecek kapasitededir." diyen Günveren, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fırında üretilen ekmeklerin bölgeye ulaştırıldığını ifade etti.

        Fırının okula kurulmasının amaçlarından bahseden Günveren, "Öğrencilerimiz mesleki alanda deneyim kazanmaları için eğitim alıyorlar. Aynı zamanda üretilen ekmeklerden öğrencilerin banka hesaplarına harçlıkları yatıyor." diye konuştu.

        Erdil Günveren, öğrencilerin fırında farklı ürün çeşitlerini de deneyimlediklerini aktararak, "Örneğin ramazanda diğer okullardaki arkadaşları için pide üretimi yaptılar. Kadir Gecesi'nde ise yine öğrenci arkadaşlarına kek hazırladılar. Ayrıca, il merkezimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik poğaça üretimi yaparak ürün yelpazelerini genişletmektedirler." ifadelerini kullandı.

        Onuncu sınıf öğrencisi Seval Sağlam da fırında ekmek yapım sürecini öğrendiklerini belirterek, elde ettiği bilgiler ile edindiği tecrübenin mezuniyet sonrası büyük fayda sağlayacağını söyledi.

        Sağlam, rahat bir ortamda çalıştıklarını vurgulayarak, "Hocalarımız da bize çok destek oluyor. Mezun olduğumda bu işi rahatlıkla yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

        Öğrencilerden Sudenaz Başlı da çeşitli unlu mamuller üretimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi aldıklarını belirterek, mezuniyeti sonrası mesleğini devam ettirme hayalinin olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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