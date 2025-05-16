Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
E.T. idaresindeki 29 AR 818 plakalı hafif ticari araç, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tavli'nin (20) kullandığı 63 ATB 652 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tavli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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