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        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 01:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 01:34
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        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        E.T. idaresindeki 29 AR 818 plakalı hafif ticari araç, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tavli'nin (20) kullandığı 63 ATB 652 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tavli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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