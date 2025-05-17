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        Gümüşhane'de terzilik kursu iki çocuk annesine gelir kapısı oldu

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen kursta terziliği öğrenen kadın, açtığı atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:03
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        Gümüşhane'de terzilik kursu iki çocuk annesine gelir kapısı oldu
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen kursta terziliği öğrenen kadın, açtığı atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        İki çocuk annesi Bahar Tosun, Torul Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan giyim üretim teknolojisi kursuna katıldı.

        Kursu tamamlayan 44 yaşındaki Tosun, ustalık ardından da usta öğreticilik belgesi almayı başardı.

        Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık bir yıl önce ilçe merkezinde atölye açan Tosun, etek, elbise ve gömlek gibi kıyafetlerin yanı sıra ev mefruşat ürünleri de dikiyor.

        Bahar Tosun, AA muhabirine, makine kullanmayı, bir şeyler dikmeyi sevdiğini söyledi.

        Eğitimlerini tamamlamasının ardından ailesinin de desteğiyle iş yeri açtığını anlatan Tosun, "Çocuklarımı büyüttüm ve şimdi ekonomik olarak katkı sağlamak, eşime yardımcı olmak için bu işi yapıyorum." dedi.

        Tosun, sipariş üzerine üretim yaptığını ifade ederek, "Ayrıca internetten alışveriş yapan müşterilerimin ürünlerinde de düzeltmeler yapıyorum." diye konuştu.

        Üretmenin önemine işaret eden Tosun, meslek sahibi olmasına katkı sağlayan kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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