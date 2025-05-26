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        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri sağlık alanında 20 madalya kazandı

        Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gazi Üniversitesince düzenlenen TRALLİ Travma Rallisi'nde 5 farklı derecede 20 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:56
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        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri sağlık alanında 20 madalya kazandı
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        Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gazi Üniversitesince düzenlenen TRALLİ Travma Rallisi'nde 5 farklı derecede 20 madalya kazandı.

        Gazi Üniversitesince bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilen TRALLİ Travma Rallisi'ne Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun da aralarında bulunduğu 20 üniversiteden 32 ekip katıldı.

        Beceri ve hız sınavına sahne olan organizasyona iki ekip olarak katılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Travma Bilgi Etabı ile Triyaj Saha Uygulamalarında birincilik, KBRN Bilgi Etabında ikincilik, Triyaj Saha Uygulamaları ve KBRN Bilgi etaplarında üçüncülüğü alarak toplamda 5 derece ve 20 madalya elde etti.

        İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Olcay Karaoğlu, AA muhabirine, bölüm olarak hastane öncesi acil tıp alanına büyük önem verdiklerini söyledi.

        Karaoğlu, acil durumdaki hastaya zamanında müdahale edilemediğinde hastanın hayati tehlikesinin artabileceğini, etkin bir tedavinin ve hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Üniversitenin yarışmaya 2 ekiple katıldığına değinen Karaoğlu, "Yarışmada paramedik öğrencilerimizin bilgi düzeyleri, uygulama becerileri, stres ve zaman yönetimi gibi alanlardaki yetkinlikleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerimiz bu değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanmışlardır." diye konuştu.

        Karaoğlu, öğrencilerin yarışmalardan elde ettiği ödüllerde üniversitede teorik ve uygulamalı eğitimin büyük katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

        Yarışmada ödül alan öğrencilerden Özgenur Durmuş ise yarışmaların kendilerini gerçek hayata hazırladığını ifade ederek, "Stres yönetimini çok iyi yapmamız gereken, pratik düşünmemiz gereken etaplarımız vardı. On etabın beşinde derece aldık. Bu tip yarışmalar bizi gerçek hayata hazırlıyor." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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