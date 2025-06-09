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        Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 19:48 Güncelleme: 09.06.2025 - 19:48
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        Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak mevkisinde 13 yaşındaki B.E, Harşit Çayı'na düşen topunu almak için indiği çay kenarında mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        B.E, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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