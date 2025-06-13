TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım Gümüşhane'de anaokulu açılışına katıldı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Yıldırım, merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında hayırsever iş insanı Ömer Gültekin tarafından yaptırılan anaokulunun açılışında, geleceğin emanet edileceği çocukların burada en güzel şekilde yetiştirileceğini söyledi.

İnsana yapılan yatırımların önemine değinen Yıldırım, Gültekin ailesine teşekkür etti.

Yıldırım, "Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Maksat hasıl oldu, hayırlı uğurlu olsun. Rabb'im burada yetişen evlatlarımıza gelecekte ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kentte anaokuluna giden 2 bin 244 öğrencinin bir kısmının ilköğretim binaları bünyesindeki ana sınıflarında eğitim aldığını ifade etti.

Öğrencilerin okullardan bağımsız anaokullarına kavuşmasının eğitim imkanlarının geliştirilmesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Baruş, Türk Kızılay İstanbul Merkez Şubesince başlatılan proje ve Gültekin ailesinin bağışları ile açılışı yapılan anaokulunun Gümüşhane'ye umut olacağını dile getirdi.