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        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım Gümüşhane'de anaokulu açılışına katıldı

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:42 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:21
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        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım Gümüşhane'de anaokulu açılışına katıldı
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        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

        Yıldırım, merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında hayırsever iş insanı Ömer Gültekin tarafından yaptırılan anaokulunun açılışında, geleceğin emanet edileceği çocukların burada en güzel şekilde yetiştirileceğini söyledi.

        İnsana yapılan yatırımların önemine değinen Yıldırım, Gültekin ailesine teşekkür etti.

        Yıldırım, "Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Maksat hasıl oldu, hayırlı uğurlu olsun. Rabb'im burada yetişen evlatlarımıza gelecekte ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kentte anaokuluna giden 2 bin 244 öğrencinin bir kısmının ilköğretim binaları bünyesindeki ana sınıflarında eğitim aldığını ifade etti.

        Öğrencilerin okullardan bağımsız anaokullarına kavuşmasının eğitim imkanlarının geliştirilmesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Baruş, Türk Kızılay İstanbul Merkez Şubesince başlatılan proje ve Gültekin ailesinin bağışları ile açılışı yapılan anaokulunun Gümüşhane'ye umut olacağını dile getirdi.

        Konuşmanın ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Arzularkabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, Türk Kızılay Gümüşhane Şube Başkanı Hanefi Okur, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

        Yıldırım, daha sonra Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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