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        Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

        Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş toplam 33 yıl hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:02
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        Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı
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        Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş toplam 33 yıl hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi aktarıldı.

        Ekipler, haklarında toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişiyi yakaladı.

        Çevreyi rahatsız eden 10 kişi ile alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 11 sürücüye idari para cezası uygulayan ekipler, 880 trafik ve asayiş ihbarına müdahalede bulundu.

        Faaliyetler kapsamında 10 bin 708 kişi ve 2 bin 652 aracın sorgusunu yapan ekipler, 123 parça gümrük kaçağı kıyafet ve ayakkabı ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

        Aynı zamanda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdüren ekipler, düzenlenen 20 etkinlikte 1122 kişiye Narko Gençlik, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, sahte para, dolandırıcılık, siberay ve trafik konularında sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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