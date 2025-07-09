Gümüşhane'de kedinin yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kedinin yılanı yakaladığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bir süre yılana dokunmaya çalışan kedi, daha sonra yılanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.