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        Gümüşhane'de kedinin yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kedinin, yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:55
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        Gümüşhane'de kedinin yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kedinin, yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağı Demirciler köyünde bir kedi, toprak yoldan ilerleyen yılanı yakalamaya çalıştı.

        Bir süre yılana dokunmaya çalışan kedi, daha sonra yılanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.

        Kedinin yılanı yakaladığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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