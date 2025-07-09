Gümüşhane'de sünnet şöleni düzenlendi
Gümüşhane'de, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk sünnet ettirildi.
Gümüşhane'de, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk sünnet ettirildi.
Sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar için şehir turunun ardından, Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde program düzenlendi.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aydın Baruş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak'ın da katıldığı program, ikramların ardından tamamlandı.
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