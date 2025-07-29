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        Gümüşhane'de anonslar yapay zeka ile yapılıyor

        Gümüşhane Belediyesi, duyurularını yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:47
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        Gümüşhane'de anonslar yapay zeka ile yapılıyor
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        Gümüşhane Belediyesi, duyurularını yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçekleştiriyor.

        Belediye, duyuru ve anonsları daha sağlık bir şekilde vatandaşlara iletmek için yapay zeka teknolojisinden faydalanmaya başladı. Anonslar yapay zeka destekli, cenaze duyurularında erkek ve diğer anonslar ise kadın sesi kullanılıyor.

        Kentteki hoparlörün bağlı olduğu bilgisayar sistemine yazılan metinler yapay zeka teknolojisi ile seslendirilerek gerçekleşiyor.

        Başlatılan uygulama ile anonsların daha anlaşılır ve acil durumlar ise zamandan kazanılarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak teknoloji çağının yakından takip ederek, teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

        Başer, vatandaşların tüm talep ve isteklerini karşılayabilmek için Kent Rehberi Uygulamasını kullanıma sunduklarını anımsatarak, teknolojiyi belediyenin tüm çalışma alanlarında kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Belediye tarafından gerçekleştirilen anonslarda yapay zeka teknolojisini kullanmaya başladıklarını aktaran Başer, "Bize çok büyük kolaylık oldu. Çok daha düzgün bir diksiyonla anlaşılır bir tonla bütün anonslarımızı şehre duyurmuş olacağız." diye konuştu.

        Başkan Başer, acil yapılması gereken anonslarda gecikmeler yaşadığını işaret ederek, "Şimdi çok kolay bir biçimde, bulunduğumuz yerden, telefondan dahi metni giriyoruz. Yapay zeka iki şekilde anonsu yapıyor. Bir kadın sesi ve bir erkek sesi olmak üzere. Biz cenazeleri erkek sesiyle planladık. Diğer tüm duyuruları da kadın sesi planladık. Anlaşılır bir şekilde, düzgün bir Türkçeyle vatandaşın hizmetine sunmuş olduk." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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