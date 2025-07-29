Gümüşhane'de anonslar yapay zeka ile yapılıyor

Gümüşhane Belediyesi, duyurularını yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçekleştiriyor.

Belediye, duyuru ve anonsları daha sağlık bir şekilde vatandaşlara iletmek için yapay zeka teknolojisinden faydalanmaya başladı. Anonslar yapay zeka destekli, cenaze duyurularında erkek ve diğer anonslar ise kadın sesi kullanılıyor.

Kentteki hoparlörün bağlı olduğu bilgisayar sistemine yazılan metinler yapay zeka teknolojisi ile seslendirilerek gerçekleşiyor.

Başlatılan uygulama ile anonsların daha anlaşılır ve acil durumlar ise zamandan kazanılarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak teknoloji çağının yakından takip ederek, teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Başer, vatandaşların tüm talep ve isteklerini karşılayabilmek için Kent Rehberi Uygulamasını kullanıma sunduklarını anımsatarak, teknolojiyi belediyenin tüm çalışma alanlarında kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Belediye tarafından gerçekleştirilen anonslarda yapay zeka teknolojisini kullanmaya başladıklarını aktaran Başer, "Bize çok büyük kolaylık oldu. Çok daha düzgün bir diksiyonla anlaşılır bir tonla bütün anonslarımızı şehre duyurmuş olacağız." diye konuştu.