Gümüşhane'de şehir merkezine inen tilki görüntülendi
Gümüşhane'de yiyecek aramak için şehir merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gümüşhane'de yiyecek aramak için şehir merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kent merkezine inen bir tilki, Oltanbey Mahallesi'ndeki bir sitenin önüne geldi.
Burada bir süre yiyecek arayan tilki, bir otomobilin üzerine çıktı. Etrafta dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Öte yandan bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.