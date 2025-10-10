Gümüşhane'de şehir merkezine inen tilki görüntülendi

Öte yandan bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Burada bir süre yiyecek arayan tilki, bir otomobilin üzerine çıktı. Etrafta dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Kent merkezine inen bir tilki, Oltanbey Mahallesi'ndeki bir sitenin önüne geldi.

