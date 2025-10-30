Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 30.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:16
        Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kentte dün etkili yağış nedeniyle ertelenen tören, Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Garnizon Komutanı Albay Engin Kara, katılımcıların bayramını tebrik etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Vali Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğin eşsiz kahramanlık destanları yazan Anadolu'nun ve Rumeli'nin yiğit evlatlarının yekvücut olarak kurduğu Cumhuriyet'in 102 yıldır sarsılmaz bir şekilde ayakta olduğunu söyledi.

        Baruş, "Anadolu topraklarında hakimiyetimizin nişanesi olan bu kutlu Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

        Halk oyunları ile devam eden programda, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere protokol üyelerince ödül verildi.

        Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

