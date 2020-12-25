Çayda mahsur kalan köpeği, vatandaş kurtardı



Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE´de düştüğü çayda mahsur kalan köpek, hayvansever Mithat Çakıcı´nın (24) yoğun çabasıyla kurtarıldı. Köpeği kurtarma anları kameraya yansıyan Çakıcı, "Hayvana merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Biz de merhamet duygumuzla beraber, kurtardık" dedi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı Gümüşhane´de, Cumhuriyet Caddesi´nde yürüyen Mithat Çakıcı, Harşit Çayı´na düştüğü tahmin edilen köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Çakıcı, indiği çay kenarındaki beton blok üzerine yüzükoyun yatıp, köpeği kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu Çakıcı, boynundan tutmayı başardığı köpeği çekerek kıyıya çıkardı.

`İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK´

Köpeği kurtarma anları kameraya yansıyan Çakıcı, "Hayvan yiyecek ararken, dereye düşmüş. Sesleri geliyordu, biz de araştırdıktan sonra tam yerini bulduk ve itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar biz insanlık görevimizi yapalım dedik. Güzel bir söz vardır `hayvana merhamet etmeyen merhamet bulamaz´ diye. Biz de merhamet duygumuzla beraber, gittik kurtardık. Neticede o da bir can, o da bizim gibi bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Köpeği kurtardığım yer dar bir alandı, çubuk gibi cisimlerle kurtarmaya çalıştık. Ben köpeği ensesinden tutup sudan çıkardım, daha sonra itfaiye ekiplerimiz geldi. Köpeği kıyıya aldık. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Onlar bizim dostumuz. Köpeğin de bana karşı davranışları güzeldi benimle oyun oynamaya başladı. Bambaşka bir duygu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane

2020-12-25 15:46:12



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