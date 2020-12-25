Çayda mahsur kalan köpeği, vatandaş kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayda mahsur kalan köpeği, vatandaş kurtardı

DHA

Çayda mahsur kalan köpeği, vatandaş kurtardı


Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE´de düştüğü çayda mahsur kalan köpek, hayvansever Mithat Çakıcı´nın (24) yoğun çabasıyla kurtarıldı. Köpeği kurtarma anları kameraya yansıyan Çakıcı, "Hayvana merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Biz de merhamet duygumuzla beraber, kurtardık" dedi.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı Gümüşhane´de, Cumhuriyet Caddesi´nde yürüyen Mithat Çakıcı, Harşit Çayı´na düştüğü tahmin edilen köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Çakıcı, indiği çay kenarındaki beton blok üzerine yüzükoyun yatıp, köpeği kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu Çakıcı, boynundan tutmayı başardığı köpeği çekerek kıyıya çıkardı.
`İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK´
Köpeği kurtarma anları kameraya yansıyan Çakıcı, "Hayvan yiyecek ararken, dereye düşmüş. Sesleri geliyordu, biz de araştırdıktan sonra tam yerini bulduk ve itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar biz insanlık görevimizi yapalım dedik. Güzel bir söz vardır `hayvana merhamet etmeyen merhamet bulamaz´ diye. Biz de merhamet duygumuzla beraber, gittik kurtardık. Neticede o da bir can, o da bizim gibi bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Köpeği kurtardığım yer dar bir alandı, çubuk gibi cisimlerle kurtarmaya çalıştık. Ben köpeği ensesinden tutup sudan çıkardım, daha sonra itfaiye ekiplerimiz geldi. Köpeği kıyıya aldık. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Onlar bizim dostumuz. Köpeğin de bana karşı davranışları güzeldi benimle oyun oynamaya başladı. Bambaşka bir duygu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane
2020-12-25 15:46:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze sınavların 2. döneme ertelendiğini duyurmasının ardından Gümüşhane’de çocuklar kendilerini doğal buz pistine dönen alanlara atarak doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz ...
Gümüşhane buz kesti
YEREL HABERLER Gümüşhane buz kesti
Gümüşhane’de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kar nedeniyle kapanan köy yolları ...
Sokak köpeğini kurtarmak için donmayı göze aldı Soğuk kış gününde Gümüşhane'den iç ısıtan görüntüler Gümüşhaneli 24 yaşındaki Mithat Çakıcı, Harşit Çayına düşen köpeği kurtarmak için tüm şartları zorladı Köpeği donmaktan kurtaran Mithat Çakıcı: “Bunlar insanlık görevimiz, o da bir can”
YEREL HABERLER Sokak köpeğini kurtarmak için donmayı göze aldı Soğuk ...
Zigana Geçidi, 20 santimlik karla bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Zigana Geçidi, 20 santimlik karla bembeyaz oldu
Kar yağışına en çok onlar sevindi Kar gören çocuklar yasak dinlemedi
YEREL HABERLER Kar yağışına en çok onlar sevindi Kar gören çocuklar ...
Gümüşhane’de yoğun kar yağışı Merkezde kar 21 santimetreye ulaştı, il genelinde 124 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yoğun kar yağışı Merkezde kar 21 ...
Gümüşhane kara hasret kaldı Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor
YEREL HABERLER Gümüşhane kara hasret kaldı Aralık ayının son ...
Zigana dağı beyaza büründü Mevsimin ilk etkili kar yağışıyla bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Zigana dağı beyaza büründü Mevsimin ilk etkili kar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X