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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasaba Atölyesi Kelkit’te hizmete girdi

İHA

Kasaba Atölyesi Kelkit’te hizmete girdi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yalnızca kadınların ürünlerinin yer aldığı “Kasaba Atölyesi” mağazası Vali Kamuran Taşbilek’in katılımıyla açıldı.
Bölgedeki diğer coğrafi işaretli ürünlerin satışının da yapılacağı proje kapsamında açılan mağazanın özünü ise Orta Asya’dan günümüze kadar gelen ve en iyi ustanın bile 15 günde 3 metrekare dokuyabildiği Coğrafi İşaret Belgeli Kelkit Zilli Kilimi oluşturuyor.

“Hikayeyle başladı ama destan olacak”
Gümüşhane genelinde kadın kooperatiflerinin çalışmalarından kıvanç duyduğunu dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “ Burada bereketin, üretimin, birlikteliğin, sevginin, muhabbetin temsilcisi olan hanımefendi kardeşlerimizin bir araya gelmesi en kıymetlisi. Her birinin emeği burada çok önemli, çok özel, çok mübarek. İlimizde de Gümüşhane merkezli kadın kooperatifimiz, Şiran’da kadın kooperatifimizin çalışmalarını gördükçe kıvanç duyuyoruz. İyi ki kadın kooperatiflerimiz var, iyi ki hanımefendiler var. Güzelliği, düzeni, her şeyi siz getiriyorsunuz. Buradaki Kelkit Zilli Kilimi ve diğer ürünler sizin emeğiniz ile daha ayrı bir anlam kazanıyorlar. Bu çalışmanın sonuca ermesi bir kahramanlık hikâyesi, hikayeyle başladı ama destan olacak inşallah” dedi.

“Proje Zilli Kilimi yaşatmak esasına dayanıyor”
Projesinin Kelkit’e özgü Zilli Kilimi yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak esasına dayandığının altını çizen Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, “ Kasaba atölyesi projemiz ile ilgili 2020 yılının sonunda projesi imzalandı. 2021 yılında da faaliyete geçti. Biz 2021 yılının ilk ayıyla birlikte başladık. İlk olarak kooperatifimiz kuruldu, kooperatifimiz 29 kadın üyeden oluşuyordu. Faaliyetlere başladık. 3 aylık süreç içerisinde kooperatif üyelerimize eğitimler verdik. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtası ile bu kadınlarımıza Zilli Kilim dokuma kursları verdik ve üyelerimiz kilim ördüler burada. Bu proje zaten Zilli Kilimi yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak esasına dayanıyordu. Bu süreçte kadınlarımız el emeği göz nuru ürünler üretti. Bu ürünlerin satışı ve pazarlamasının yapılması gerekiyordu bu manada da Kelkit Belediyemiz devreye girdi ve bu dükkanı bizlere tahsis etti" diye konuştu.

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