Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
Gümüşhane merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Gümüşhane ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve para nakline aracılık faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen F.A, K.M, M.A, M.K. ve B.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında bir şüphelinin arandığı belirtildi.
Fotoğraf: AA