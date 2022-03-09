Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı son iki gündür şiddetli olmasa da etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca, binlerce öğrenci ve veli tarafından Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın okullar tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, yurt genelinde soğuk havalar ve kar yağışı neticesinde birçok merkezde okullara kar tatili arası veriliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (21 OCAK 2022)

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin gözü kulağı kar tatili ile ilgili olacak açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da okullara bugün kar tatili var mı, Valilik açıklama yaptı mı?

İşte, detaylar;