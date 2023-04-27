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İsmini İpek Yolu üzerinde ticarette önemli bir yere sahip gümüş madeninden alan şehir Karadeniz’in iç kısımlarında yer almaktadır. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehir antik yapılarını ve doğal güzelliklerini korumuştur. Bu yüzden Gümüşhane gezilecek yerler listeniz sadece Karadeniz’in doğal güzellikleri yani şelaleleri ve yaylalarıyla sınırlı olmayacak. Antik yapılar, kaleler ve kültürel değerlerinin simgesi olan köy odalarıyla dolacak.

İşte Gümüşhane’de günübirlik gezilecek yerler:

Karaca Mağarası

Yerüstündeki zenginlikleri kadar yeraltındakileri de koruyarak günümüz turizm anlayışıyla restore edilmiş ilk durak Karaca Mağarası’dır. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer alan mağarada uzun sarkıtlar, sütunlar, damlataşlar ve daha nicesini göreceğiniz ışıklandırılmış mağara ziyarete açıktır. Aynı zamanda mağaranın çiçekleri ve incileri de gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görmekte. Mağara’daki yürüyüşünüz sırasında solunum yollarınızda da açılmalar hissedebilirsiniz. Unun sebebi mağaranın solunum yolları hastalığını iyileştirici bir yönü bulunmasından kaynaklı. Hatta çevre illerden bile astımı olan kişiler sağlık turizmi açısından Karaca Mağarası’nı tercih etmekte.

Limni Gölü Tabiat Parkı

Gümüşhane Torul ilçesindeki gezinize Limni Gölü Tabiat Parkı ile devam edebilirsiniz. Zigana Dağı’nın eteklerindeki bu doğa oluşumu sarı çam ormanlarının çevrelediği suyunda kuşların yüzdüğü bir göldür. Göle uzanan küçük çaplı tahta seyir alanının ortasında bir ağaç bulunmaktadır. Manzara fotoğrafçılarının Gümüşhane’de ilkbaharda gezilecek yerlerinin ilk tercihi olan yer eşsiz doğası ve manzarasını objektiflerde de göstermekte. Çevresinde piknik yapmak ve zaman geçirebileceğiniz tesislerde bulunmakta.

Tomara Şelalesi

Gümüşhane’de baharın gelmesiyle yerlilerin akın ettiği Şiran ilçesindeki tabiat parkı olarak görebileceğiniz bir yerde Tomara Şelalesi. Yemyeşil ağaçların arasından geçerek patika yollardan ulaşacağınız şelaleyi isterseniz cam terastan da izleyebilirsiniz. Tomara bölgede yetişen ve tek yıllık olarak bilinen Tomara bitkisinden alır. Gümüşhane’de gezilecek yerler doğanın sevilen rotalarından biri olan Tomara Şelalesi 40 kaynaktan dökülerek ziyaretçilerini büyülemekte.

Kov Kalesi

1361 yılında inşa edildiği bilinen kalenin yapıldığı dönemler baz alınarak restorasyonu tamamlanmış ve ziyarete açılmıştır. Gümüşhane’de 16 kaleden günümüze ulaşmış olan ihtişamlı yapı saldırılardan korunma amacıyla yapılmıştır. Esenyurt Köyü’ne bağlı olan kale yüksek bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Arkeoloji ve tarih tutkunların uğradığı kale Gümüşhane’nin önemli değerlerinden biri olarak görülmekte.

Çağlayandibi Şelalesi

Bahar aylarının gelmesiyle Gümüşhanelilerin hafta sonu kaçamaklarında ilk sırada yer alan Çağlayandibi Şelalesi Örümcek Ormanlarının arasında kalıyor. Piknikler, aile ile doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz bu yerde Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan şelalesi Gümüşhane’de yazın gezilecek ve görülecek yerlerden biri. Bu yüzden Gümüşhane’ye özellikle yaz aylarında geldiyseniz Çağlayandibi Şelalesine uğramadan gitmeyin.

Örümcek Ormanı Tabiat Parkı

Çağlayandibi Şelalesi’nin de içinde bulunduğu köknar ve ladin ağaçlarıyla ünlü bir doğa parkı burası. Park sadece Gümüşhane için değil çevre illerden de ziyaretçilerinin ortaklaşa buluşma noktası. Tabiat parkındaki gezinizin ardından isterseniz Güvende Yaylası’na da çıkabilirsiniz. Şehir Merkezine yaklaşık 60 km uzaklıktaki bu yer yaşlı ağaçlarıyla yüksek sesli Çağlayandibi Şelalesiyle ve yayla meraklılarının gitmek isteyeceği Güvende Yaylası’na olan güzergahıyla Gümüşhane’de görmeniz gereken yerlerden biri.

Sarıçiçek Köy Odaları

Gümüşhane’nin Merkezinde yer alan ve özellikle otantik, kültürel yapısıyla Sarıçiçek Köyü yolu üzerinde yer alan renkli odalar. Gümüşhane’de sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız çekilebileceğiniz fotoğraflarla ve renkli odalarıyla size çok güzel anılar bırakacak, Sarıçiçek Köy Odaları. Farklı kabartmaların ve tasarımların kullanıldığı bu renkli köy odaları, köyün muhtarında bulunan anahtarla gezilebilmekte. Gittiğinizde mimarisine hayran kalacağınız bu odalar kervan yolu üzerinde yer alan Gümüşhane’nin diğer etnik yapılarla da kültürel etkileşim içerisinde olduğunu göstermekte.

Zigana Dağı Turizm Merkezi

Gümüşhane’deki kış turizmini canlandıran ve sadece yerli değil yabancı turistlerinde geldiği Zigana kayak merkezi olarak da bilinmekte. Gümüşhane’de kışın gezilecek yerlerden biri olan Zigana Dağı hem kış sporları severleri için hem de kışı kayak yapmadan geçiremeyenler için bire bir. Kış aylarındaki turizmini her mevsim koruyan Zigana Dağı’nda isterseniz foto safariler isterseniz de yamaç paraşütü gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

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