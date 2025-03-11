2. TAZE SIKILMIŞ MEYVE SULARI

Vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda, aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekir. Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyu önerilmez. Çünkü meyve suyu içtiğinizde hem 3-4 meyvenin şekerini yüklenmiş olursunuz hem de meyve suyu çabuk acıktırır.