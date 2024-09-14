1. Sık sık başka tarafa bakın veya 20-20-20 kuralını uygulayın

Göz yorgunluğu, ara vermeden uzun bir süre boyunca tek bir faaliyetle uğraştığınızda ortaya çıkabilir. Her 20 dakikada bir odağınızı başka bir şeye kaydırmalısınız. Odaklandığınız şey 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzakta olmalı ve en az 20 saniye boyunca ona bakmalısınız. Bu, 20-20-20 kuralı olarak da bilinir.