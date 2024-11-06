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        Haberler Yaşam Gün ortasında 20 dakikalık bir şekerleme çok şeyi değiştirebilir! Kısa bir uyku ile dinç ve sağlıklı kalmak mümkün!

        Gün ortasında 20 dakikalık bir şekerleme çok şeyi değiştirebilir! Kısa bir uyku ile dinç ve sağlıklı kalmak mümkün!

        Kısa bir şekerleme sadece enerji vermez; aynı zamanda hafızayı güçlendirir, yaratıcılığı artırır ve genel sağlığı destekler. İşte gün ortasındaki kısa uykuların faydalarına dair bilmeniz gerekenler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:00
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        Günde 20 dakika ile çok şey değişebilir!
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        Gün ortasında kısa bir uyku ya da şekerleme yapmanın bilişsel faydaları giderek daha fazla bilimsel destek buluyor. Hafızayı geliştiren, dikkati artıran ve ruh halini dengeleyen bu kısa uykular, beyin sağlığını desteklemek açısından önemli bir rol oynuyor. Özellikle 20-30 dakikayı geçmeyen kısa uykular, uykusuzluk belirtilerini hafifletirken uzun vadeli zihinsel sağlığı koruma potansiyeline de sahip.

        ŞEKERLEME ALIŞKANLIKLARI VE FAYDALARI

        Uyuma ihtiyacı, temel olarak iki fizyolojik süreç tarafından belirlenir. Bunlardan biri olan “homeostatik uyku baskısı” (HSP), uyanık kaldıkça artar ve diğer süreç ise sirkadiyen ritimlerdir.

        Genetik faktörlerin de etkisiyle, bazı insanlar yeterli gece uykusu alsalar bile şekerleme yapma eğilimindedir. Diğerleri ise yalnızca aşırı uykusuz kaldıklarında kısa uyuyabilirler.

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        BİLİŞSEL PERFORMANSA KATKILARI

        Kısa bir uyku, bellek fonksiyonlarını, bilgi işleme hızını ve dikkat süresini artırabilir. Bir araştırmaya göre, 10 dakikalık kısa bir uyku bile yenileyici olabilir ve 20-30 dakika arası bir şekerleme, bilişsel performansı daha da uzun süre destekler.

        Ancak, 30 dakikadan uzun şekerlemelerde derin uykuya geçilmesi olasıdır, bu durum da uyanınca sersemleme veya uyku mahmurluğu yaratabilir.

        FİZİKSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

        Kısa uyku yapmanın sağlık açısından da pek çok faydası bulunuyor. Örneğin, gün içinde yeterince uyumak stres seviyelerini düşürüp kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

        Bu, vücutta biriken "savaş ya da kaç" hormonlarını dengeleyerek kan basıncını ve kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur. Uzmanlar, şekerleme alışkanlığının kalp sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtiyorlar. Ancak daha uzun süreli şekerlemeler ise obezite ve metabolik sorunlarla ilişkilendiriliyor.

        KISA UYKUNUN YARATICILIK VE VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Kısa uyku, yalnızca fiziksel olarak yenilenme sağlamaz; aynı zamanda yaratıcılığı da tetikler. Beyin, kısa uyku sırasında gün boyunca edindiği bilgileri işleyerek yeni fikirler üretme sürecini hızlandırabilir. Hatta bazı şirketler, çalışanlarının yaratıcılığını artırmak amacıyla ofislerde şekerleme odaları bile oluşturmuş durumda.

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        YAŞLILARDA ŞEKERLEMENİN RİSKLERİ

        Kısa uykunun sağlığa pek çok faydası olsa da, 30 dakikadan uzun süren uykular yaşlı yetişkinlerde kalp rahatsızlıkları riskini artırabiliyor.

        Yapılan araştırmalar, özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde uzun süreli şekerlemelerin, yüksek tansiyon ve kan şekeri dengesizlikleri gibi metabolik sorunlarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, yaş ilerledikçe uyku düzeninin bozulabileceğini ve bunun uzun süreli şekerleme ihtiyacını artırabileceğini belirtiyor.

        EN İYİ ŞEKERLEME ALIŞKANLIKLARI

        Maksimum fayda sağlamak için uzmanlar, şekerlemelerin kısa tutulması gerektiğini öneriyor. Özellikle öğle saatlerinde yapılan kısa uykular, enerjiyi geri kazandırmada ve dikkat süresini artırmada etkili oluyor.

        Şekerlemeyi günün erken saatlerinde yaparak gece uykusunu bozmayacak şekilde düzenlemek ise diğer önemli bir nokta. Şekerlemeye ihtiyaç duyanlar için ise rahat bir ortam sağlamak faydalı olabilir.

        BEYİN SAĞLIĞI VE ŞEKERLEME ARASINDAKİ BAĞLANTI

        Araştırmalar, düzenli olarak şekerleme yapan bireylerde beyin hacminin daha büyük olduğunu ve yaşlanma belirtilerinin geciktiğini gösteriyor.

        Uzmanlar, düzenli olarak kısa uyuyan bireylerin beyin hacminin korunmasının yanı sıra yaşlanmaya bağlı zihinsel sorunların da azalabileceğini belirtiyor. Bu sonuçlar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatmak için şekerleme alışkanlığının önemli bir faktör olabileceğini düşündürüyor.

        Kaynak: Scientific American, Texas Today, BBC

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