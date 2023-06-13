Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 Haziran Salı güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası güncel akaryakıt fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi son olarak 9 Haziran Cuma günü benzine 2,35 TL ve mazota 1,25 lira çifte zam gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından, benzin ve mazota indirim veya zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Haziran 2023 Salı güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG almayı düşünenler güncel akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, "Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim gelecek mi?" İşte 13 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı...
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

    9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam geldi.
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,89 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,94 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,75 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL

     
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,30 TL

    Motorin fiyatı: 22,43 TL

    LPG fiyatı: 10,57 TL

     
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,29 TL

    Motorin fiyatı: 22,51 TL

    LPG fiyatı: 10,46 TL

     
  • Güncel akaryakıt fiyatları 13 Haziran Salı: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, zam gelecek mi?

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM-ZAM GELİR Mİ?

    Benzin ve motorin fiyatlarında indirim-zam beklenmiyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.