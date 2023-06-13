Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG almayı düşünenler güncel akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, "Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim gelecek mi?" İşte 13 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı...