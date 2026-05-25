GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 25 Mayıs güncel Benzin, motorin, LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları, son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle sürekli değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan zammın ardından bu kez indirim gündeme gelmiş, pompa fiyatları yeniden güncellenmişti. Peki benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış ya da düşüş söz konusu mu? İşte 25 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:41
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.10 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.97 TL
Motorin: 66.9 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.08 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL