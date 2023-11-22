A-B sınıfı yeni ehliyet harç fiyatları ve trafik cezaları ne kadar olacak?
Ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, vergi ve harçlar yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek. Araba kullanmayı öğrenmek isteyen sürücü adayları, A-B sınıfı yeni ehliyet harç fiyatları ve trafik cezalarını sorguluyor. İşte 2024 A-B sınıfı yeni ehliyet harç fiyatları ve trafik cezalarına ilişkin merak edilenler...
2024 yılı ehliyet kurs, harç ve sınav ücretleri artış gösterecek. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yeni yılda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oranında yükselebilir. 2024 yılına 2 aydan kısa bir süre kala gözler "A-B sınıfı yeni ehliyet harç fiyatları ve trafik cezaları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bu sene 10 bin TL'ye alınan ehliyetin 2024 yılında 20 bin TL'yi aşması bekleniyor. İşte 2024 yeni ehliyet fiyatlarına hakkında detaylar...
EHLİYET KURSLARI 20 BİN LİRAYI GEÇEBİLİR!
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, bu yıl sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 tl ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.
2024 YENİ EHLİYET HARÇ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,7 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,3 liraya çıkacak. Uluslararası ehliyet harcı fiyatı ise 1657 liradan, 2626 TL’ye çıkacak.
TRAFİK CEZALARINDA DA ARTIŞ OLACAK
2023 yılında 923 lira olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2024 yılında bin 510 TL olacak.
Hız sınırının yüzde 30’unun ve fazlasının aşılması halinde ödenen 1979 liralık ceza 3136 TL’ye ve 4250 TL olan alkollü araç kullanma cezası ise 6 bin 750 TL’ye çıkması öngörülüyor.