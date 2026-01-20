Habertürk
        Güncel hava durumu: 21 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahmini

        Güncel hava durumu: 21 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 21 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Giriş: 20.01.2026 - 23:49 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:49
        Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 21 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İSTANBUL 1°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 4°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) yağmurlu

        ANKARA -7°C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

