        Güncel hava durumu: 23 Ocak Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji ile 23 Ocak Cuma il il hava durumu tahmini açıklandı!

        Güncel hava durumu: 23 Ocak Cuma hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay'da kuvvetli yağmur ve sağanak beklenirken, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu ile İç ve Doğu Anadolu'nun birçok ilinde ise kuvvetli kar yağışı beklenmesi nedeniyle vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. İşte detaylar...

        Giriş: 22.01.2026 - 22:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:49
        Haftanın son iş gününde yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahmin raporuna göre 23 Ocak Cuma günü Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Sivas’tan Kahramanmaraş’a kadar uzanan geniş bir kesimde ise kuvvetli kar yağışı öngörülürken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ANKARA -1°C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        İSTANBUL 7°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 9°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

