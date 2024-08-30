UKOME kararına göre önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda şöyle:

Resmi okullarda 0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL, 6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL, 13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL. Özel okullarda 0-3 km 2 bin 490 TL, 3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL, 9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL, 15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.