Okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, veliler okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. 9 Eylül'de başlayacak olan 2024-2025 eğitim yılı öncesi, çocuklarını servisle okula gönderen aileler, servis ücretlerinin ne kadar olduğunu ve kilometre başına ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. İstanbul UKOME'nin (Ulaşım Koordinatları Merkezi) yeni dönem için tavan fiyatları da araştırılıyor. İşte yeni okul servis ücretleri hakkında bilgiler...
Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, veliler İstanbul UKOME'nin belirleyeceği servis ücretlerini merakla bekliyor. Özel okul ve devlet okulları arasındaki fiyat farklılıkları dikkat çekerken, tavan ücretler belirleyici olacak. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'deki yeni dönem servis ücretleri ne kadar olacak? İşte güncel fiyatlandırma hakkında merak edilenler...
İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?
İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) okul servis ücretleri ile ilgili aldığı kararla, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931,40 TL, 1-3 km 2.068 TL, 3-5 km 2.234 TL, 15-17 km 3.712 TL, 23-25 km 4.519 TL oldu.
ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ
0-3 km: Aylık 1.860 TL, Yıllık 16.745 TL
3-6 km: Aylık 2.050 TL, Yıllık 18.450 TL
6-10 km: Aylık 2.370 TL, Yıllık 21.320 TL
10-15 km: Aylık 2.757 TL, Yıllık 24.810 TL
15 km üzeri: Aylık ücret belirtilmedi, ancak yıllık 320 TL ek ücret uygulanacak.
Rehber personel ücreti ise 720 TL olarak belirlendi.
ANTALYA SERVİS ÜCRETİ
Antalya okul servis ücretlerine, yüzde 30-35 arasında zam yapıldı. Okul servis ücretleri, 0-3 kilometre resmi okullarda 1740 TL, özel okullarda 2 bin 490 TL oldu.
UKOME kararına göre önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda şöyle:
Resmi okullarda 0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL, 6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL, 13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL. Özel okullarda 0-3 km 2 bin 490 TL, 3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL, 9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL, 15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.