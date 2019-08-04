Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra tiryakilere bir kötü haber de bugün geldi. 6 Nisan'daki artıştan sonra fiyatları değişmeyen sigara markaları da zamdan etkilendi.

Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatları ile karşılaşacak. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte yeni sigara fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI 2019

British American Tobacco şirketine ait sigaralar bugün itibarıyla yeni fiyatlarıyla satılıyor. Philip Morris'in ve JTİ'nin de zamlı fiyatları açıklaması bekleniyor. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olacak.

Zammın duyulmasının ardından henüz yeni tarifeye geçmeyen marketlerde kuyruklar oluştuğu, vatandaşların çok sayıda sigara aldığı görüldü.

ENFLASYONA ETKİSİ NE OLUR?

5 Ocak’ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Sigara fiyatına yapılan yüzde 25’lik zammın Ağustos enflasyonuna etkisinin ise en az 1.5 puan olması bekleniyor.

4 LİRALIK MALİYET ARTIŞI

Son olarak temmuz ayında yapılan ÖTV değişikliği ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0.42 liradan 0.4539 liraya yükseltildi. Böylece ÖTV alt limiti 5.36 liradan 5.79 liraya yükseldi. 8.5 liranın altında satılan ürünler bu vergiye tabi. Daha yüksek tutarda satılanlardan ise yüzde 67 olan nispi vergi alınıyor.

FİYAT NEDEN KATLANIYOR?

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.