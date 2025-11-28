Habertürk
Habertürk
        GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 28 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 28 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 28 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişilebiliyor.

        Giriş: 28.11.2025 - 00:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:18
        1

        Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 28 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.21’de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 13.02'de Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha oldu. 3.2 büyüklüğündeki deprem, 6.98 klometre derinlikte ölçüldü.

        3

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.08’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

        4.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 8.73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        27 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-11-27 13:02:36 39.2275 28.09861 6.98 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-27 08:21:27 39.21 28.24361 9.16 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-27 03:08:54 35.77333 24.99222 8.73 MW 4.6 Ege Denizi

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
