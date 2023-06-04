İçerisinde bol miktarda şeker barındıran meyveler fazla tüketilmesi durumunda hem sağlık açısından hem de kilo alımı açısından olumsuz yönden etkileyebilir. Hangi meyvenin ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu hangi yaz meyvesinin ne kadar tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte hangi meyvenin ne kadar tüketilmesi gerektiği hakkında tüm ayrıntılar…