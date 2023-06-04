Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mevsimin en sevilen meyveleri de reyonlarda yerlerini aldı. Tatlı ekşi demeden yaz meyvelerinin en sevilen yanı susuzluğu gidermesi oluyor. Sağlıklı olması da bonusu. Mevsiminde tüketilen meyveler sağlıklı olmasına sağlıklı ama aşırıya da kaçmamak gerekiyor. Peki yaz meyveleri ne kadar tüketilmeli?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Yazın susuzluğuna en iyi gelen şeylerden birisi de hiç şüphesiz meyvelerdir. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen meyveler sağlık açısından da oldukça faydalı. Ancak sağlıklı olmalarının yanı sıra ne kadar tüketildiğine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar belli bir miktarın üzerinde tüketilen meyvelerin bazı rahatsızlıklara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    İçerisinde bol miktarda şeker barındıran meyveler fazla tüketilmesi durumunda hem sağlık açısından hem de kilo alımı açısından olumsuz yönden etkileyebilir. Hangi meyvenin ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu hangi yaz meyvesinin ne kadar tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte hangi meyvenin ne kadar tüketilmesi gerektiği hakkında tüm ayrıntılar…
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Karpuz: 4 küçük üçgen dilimi aşmayın

    Yaz denilince ilk akla gelen meyvelerden olan karpuzun içerdiği su miktarı yaklaşık olarak yüzde 92 civarındadır. Susuz kaldığımız sıcak günlerde sürekli olarak karpuz tüketme ihtiyacımız boşuna değildir. Hem lezzetli olması hem de sağlıklı olmasının yanı sıra susuzluğu giderip içimizi ferahlatması nedeniyle sıklıkla tüketilir. Bu nedenle de karpuz tüketiminde porsiyon kontrolü zorlaşabilmektedir. Kişiye göre değişmekle birlikte günlük ortalama 2-3 porsiyon kadar karpuz tüketimini sağladığımızda, günlük C vitamini ihtiyacımızın büyük çoğunluğu karşılanmaktadır.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Karpuzu mevsiminde yeterli düzeyde tüketmek, prostat kanseri oluşumunu önleyicidir. Sağlığa olumlu etkilerinin yanı sıra diyabetli bireylerin veya kilo vermek isteyen kişilerin, günlük ihtiyaçlarına göre önerilen porsiyonu aşmamaya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Karpuzun 1 porsiyonu (200 gram) 4 küçük üçgen dilimdir.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Kavun: 6 küçük üçgen dilimi aşmayın

    Hem sıcaktan bunalanların hem de tatlı ihtiyacını gidermek isteyenlerin bir diğer gözdesi olan kavun porsiyon kontrolünün zorlaştığı meyvelerden biridir. Günlük 2-3 porsiyon kavun tüketimi kişiye göre farklılık göstermekle birlikte günlük C vitamini ihtiyacını yüksek oranda karşılar. Aynı zamanda kavun, içeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sağlar. Sağlığa birçok faydasının yanında kilo vermek isteyen ve diyabeti olan bireylerde günlük ihtiyaçlara uygun olarak, mutlaka porsiyon miktarının aşılmadan tüketilmesi önemlidir. Kavunun 1 porsiyonu (200 gram) 6 küçük üçgen dilime denk geliyor.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Üzüm: 15 adedi geçmeyin

    Kırmızı üzüm, içeriğindeki resveratrol adlı bileşik sayesinde tansiyonu önleyici ve kalp sağlığını destekleyicidir. Aynı zamanda antioksidan içeriği nedeniyle kan damarlarını tıkayan ve koroner hastalıklara yol açan kötü kolesterolü önler. Kırmızı üzümün kardiyovasküler hastalık riskini azaltan bir diğer etkisi ise resveratrol içeriği sayesinde kandaki nitrik oksit seviyelerini yükselterek pıhtılaşmayı engellemesidir.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Ancak yeşil üzüm, glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan kontrollü tüketilmelidir. Gerek yeşil gerekse kırmızı üzümde 15 adedin geçilmemesi önemlidir. Kontrolsüz tüketimi, fazla kalori alımına sebep olarak kilo problemlerine ve bel bölgesi yağlanmalarına yol açabilir.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Dut: 10 taneyi aşmayın

    Kabızlık şikayetleri, anemi riski, egzama, saç dökülmesi gibi problemlerde olumlu etki gösteren dut, sağlık açısından inanılmaz faydalar sağlamasının yanı sıra oldukça lezzetli olan meyvelerin başında geliyor. Oldukça sağlıklı olan bu meyve şeker içeriği yüksek olmasından dolayı şeker hastalarında ve şeker kısıtlaması yapılan hastalarda tüketilmemesi veya porsiyonuna çok dikkat etmek şartıyla tüketilmesi önemlidir. 1 porsiyon dut meyvesi, 10 adet büyük boy dut meyvesine eş değerdir. 10 adet büyük boy dut meyvesi ise 75 gramdır.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Kayısı: 4 taneyi aşmayın

    A vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum ve potasyum minerallerinin de iyi bir kaynağı olan kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak sindirimi destekler. A vitamininden zengin olması, bağışıklığı güçlendirici, görme fonksiyonlarını destekleyici ve cilt epitel dokusunu yenileyicidir. 4 adet kayısı tüketildiğinde, 1 porsiyon kayısı tüketilmiş olur. 4 adet kayısı 120 gramdır. Kayısı, potasyum içeriği bakımından zengin bir meyve olduğundan, böbrek hastalıklarında tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Yeni dünya/ Malta eriği: 6 taneyi aşmayın

    Malta eriği, meyvesinde ve yapraklarında içerdiği bileşikler nedeniyle alternatif tıpta kullanılan bir meyvedir. Yaprakları kronik bronşit, yüksek ateş, öksürük gibi durumlarda kullanılır. Meyve kısmı ise antioksidanlardan zengindir. 1 oturuşta 2 porsiyonu aşmayacak şekilde tüketimi baş ağrısı, ishal ve mide hazımsızlığı gibi şikayetlerin oluşmasını engelleyecektir. 6 adet malta eriği (125 gr) tüketildiğinde 1 porsiyon tüketilmiş olur.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Mürdüm eriği: 4 taneyi aşmayın

    Mürdüm eriği, antioksidan özelliği sayesinde; bağışıklık sistemini güçlendirici, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici etki gösterir. Düşük glisemik indeksli bir meyve olduğundan, ani kan şekeri artışlarını önlemeye yardımcıdır. Kuru halde tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur. Ancak kuru mürdüm eriğinde şeker içeriği yükseldiğinden, insülin direnci ve diyabet hastalarında tazesinin tüketilmesi daha sağlıklıdır. 4 adet orta boy (80 gr) mürdüm eriği tüketimi, 1 porsiyondur. Mürdüm eriği, oksalat bakımından zengin bir meyve olduğundan böbrek taşı hastalığı olan bireylerde risk oluşturur. Böbrek taşı hastalıklarında tüketimi sınırlandırılmalıdır.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Yeşil erik: 10 taneyi aşmayın

    Sağlık üzerine oldukça fazla etkisi olan eriğin faydaları arasında; kemik sağlığı ve hafızanın gelişmesi, antioksidan, antienflamatuar ve anti-ülser etkileri ve kabızlığı önlemesi sayılabilir. Erik, aynı zamanda kanseri önlemeye de destek sağlar. Yapılan çalışmalarda; eriğin, meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlemeye, kolon kanseri hücrelerinde ise büyümeyi engellemeye destek olduğu görülmüştür. Yüksek fenolik içeriği sebebiyle iyi bir antioksidan olan erik, vücudu radyasyonun neden olduğu oksidatif strese karşı korur. Erik, asit içeriği yüksek bir meyvedir. Fazla tüketimi sonucunda midedeki asit oranı artarak olumsuz etki ortaya çıkabileceğinden dolayı bir oturuşta 10 adetten fazla tüketimi önerilmemektedir.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Şeftali: 1 taneyi aşmayın

    Şeftali, besin değeri ve lif içeriği bakımından zengin bir meyvedir ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. Ancak şeftali, potasyum bakımından zengin olduğundan böbrek hastalarında tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Kan testlerinde potasyum parametresi yüksek olan böbrek hastalarının şeftaliyi hiç tüketmemesi, sağlıklı kişilerin ise bir porsiyonda 1 orta boy (150 gram) şeftaliyi seçmeleri tavsiye edilir.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    İncir: 4 taneyi aşmayın

    İncir oldukça tatlı olmasından dolayı porsiyon kontrolünü sağlamada zorlandığımız bir meyvedir. Günde 1 porsiyon (2 adet) incir tüketimi, incir içerisindeki pektinler sayesinde kolesterolün düşürülmesine önemli fayda sağlar.

    Günde 2 porsiyon (4 adet) incirden daha fazla tüketildiğinde yüksek fruktoz alımına bağlı olarak karaciğer yağlanması riski artmaktadır. Organ yağlanmaları bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olabileceği için porsiyonları aşmamakta fayda vardır.
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Kiraz: 12 taneyi aşmayın

    Kirazı mevsiminde günde 12 adet tüketmek vücuttaki oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltarak; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Bunca faydasına rağmen aşırı miktarda kiraz tüketimi mide sağlığını olumsuz etkileyebilir ve mide ekşimesi gibi problemler oluşabilir. 
  • Günde ne kadar meyve tüketilmeli? Sağlıklı diyerek aşırıya kaçmayın! Hepsinin ayrı ölçüsü var…

    Aynı zamanda bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi bulunduğundan, aşırı miktarda tüketimi ishale yol açabilir. Bununla birlikte, kiraz tüketiminin kan sulandırıcı ilaçlar ile etkileşim gösterdiğine ilişkin net bir kanıt bulunmamaktadır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.