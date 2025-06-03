Günde sadece 5 dakika bunu deneyin: Sol burun deliğinden nefes almak hangi sağlık sorunlarını hafifletebilir?

Nefes alıp verme eylemi, bedenimizin farkında olmadan yaptığı en temel işlevlerden biri gibi görünse de aslında oldukça karmaşık bir denge içerir. Sol burun deliğinden nefes almak, sadece yoga ve meditasyon pratiği yapanlar arasında değil, son yıllarda bilimsel çevrelerde de dikkat çeken bir konu haline geldi. Peki, sol burun deliğinden nefes almanın vücut ve zihin üzerindeki etkileri nelerdir?

BURUN DELİKLERİ NEDEN DÖNGÜLÜ ÇALIŞIR?

İnsan burnu, fark edilmeyen bir ritim içinde çalışır: burun delikleri yaklaşık her 2-4 saatte bir aktiflik değiştirir. Bu duruma “nazal döngü” denir. Yani bir süre sağ burun deliği baskınken, sonra bu görev sola geçer.

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Bu döngü, sempatik ve parasempatik sinir sistemi arasında da geçiş sağlar. Sağ burun deliği daha aktifken vücut enerjik olurken, sol burun deliği aktifleştikçe vücut dinlenme moduna geçer.

SAKİNLİK VE STRES AZALTMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sol burun deliğinden nefes almak, parasempatik sinir sistemini aktive eder. Bu sistem, “dinlen ve sindir” olarak bilinir ve stres seviyesini düşürmede önemli bir rol oynar.

Sol burun deliğiyle yapılan derin ve yavaş nefes alışları, kalp atış hızını düşürür, tansiyonu dengeler ve zihinsel olarak gevşemeyi kolaylaştırır. Bu nedenle meditasyon ya da uyku öncesi yapılan sol burun nefes egzersizleri, zihinsel rahatlama sağlayabilir.