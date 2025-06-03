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        Haberler Bilgi Yaşam Günde sadece 5 dakika bunu deneyin: Sol burun deliğinden nefes almak hangi sağlık sorunlarını hafifletebilir?

        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin: Sol burun deliğinden nefes almak hangi sağlık sorunlarını hafifletebilir?

        Gündelik hayatın koşturmacası içinde bedenin en temel ihtiyaçlarından biri olan nefes alışımızı çoğu zaman fark etmeyiz. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar, burundan hangi delikten nefes aldığımızın bile ruh halimiz ve fizyolojik dengemiz üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle sol burun deliğinden alınan nefesin, stresi azaltma ve uyku kalitesini artırma gibi birçok olumlu etkisi bulunuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:30
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        Nefes alıp verme eylemi, bedenimizin farkında olmadan yaptığı en temel işlevlerden biri gibi görünse de aslında oldukça karmaşık bir denge içerir. Sol burun deliğinden nefes almak, sadece yoga ve meditasyon pratiği yapanlar arasında değil, son yıllarda bilimsel çevrelerde de dikkat çeken bir konu haline geldi. Peki, sol burun deliğinden nefes almanın vücut ve zihin üzerindeki etkileri nelerdir?

        BURUN DELİKLERİ NEDEN DÖNGÜLÜ ÇALIŞIR?

        İnsan burnu, fark edilmeyen bir ritim içinde çalışır: burun delikleri yaklaşık her 2-4 saatte bir aktiflik değiştirir. Bu duruma “nazal döngü” denir. Yani bir süre sağ burun deliği baskınken, sonra bu görev sola geçer.

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        Bu döngü, sempatik ve parasempatik sinir sistemi arasında da geçiş sağlar. Sağ burun deliği daha aktifken vücut enerjik olurken, sol burun deliği aktifleştikçe vücut dinlenme moduna geçer.

        SAKİNLİK VE STRES AZALTMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Sol burun deliğinden nefes almak, parasempatik sinir sistemini aktive eder. Bu sistem, “dinlen ve sindir” olarak bilinir ve stres seviyesini düşürmede önemli bir rol oynar.

        Sol burun deliğiyle yapılan derin ve yavaş nefes alışları, kalp atış hızını düşürür, tansiyonu dengeler ve zihinsel olarak gevşemeyi kolaylaştırır. Bu nedenle meditasyon ya da uyku öncesi yapılan sol burun nefes egzersizleri, zihinsel rahatlama sağlayabilir.

        UYKU KALİTESİNİ ARTIRABİLİR

        Yatmadan önce sadece sol burun deliğinden nefes alarak yapılan birkaç dakikalık nefes egzersizi, uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Bu uygulama, vücudu gevşetir ve melatonin salınımını destekler.

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        Aynı zamanda beyin dalgalarının yavaşlamasına yardımcı olarak uykuya geçişi hızlandırır. Uyku sorunu yaşayan bireyler için basit ama etkili bir yöntem olabilir.

        KAN BASINCINI DENGELEME POTANSİYELİ

        Bazı çalışmalar, sol burun deliğinden nefes almanın hipertansiyonu olan kişilerde tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Sol burunla nefes alma sırasında vücutta daha fazla nitrik oksit üretildiği düşünülüyor. Bu molekül, damarları genişletici etkisiyle bilinir ve kan basıncını dengelemeye katkıda bulunur.

        SOL BURUNLA NEFES ALMANIN GÜNLÜK HAYATA ENTEGRASYONU

        Bu teknik yalnızca yoga stüdyolarında ya da terapi odalarında uygulanacak bir yöntem değil. Günlük yaşamda stresli bir anın ortasında, yoğun iş temposunun arasında ya da uyumadan önce birkaç dakika boyunca sol burun deliğinden nefes almayı denemek, hem zihinsel hem fiziksel olarak olumlu etkiler yaratabilir. Günde birkaç dakika bu egzersizi yapmak, uzun vadede sakinlik ve denge hissi kazandırabilir.

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