Sosyal güvenlik kanununa göre, ev hizmetlerinde çalışan işçiler, sigorta yaptırma zorunluluğu bakımından iki gruba ayrılıyor. Ayda on gün ve daha fazla çalıştırılanları sigortalamak zorunlu. On günden az çalışanlar için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yaptırmak gerekiyor. 2019 yılında ödenmesi gereken prim tutarı günlük 1.71 lira. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece 1.71 TL’lik sigorta karşılığı, iş kazasına uğrayan işçinin tedavi giderlerini karşılıyor.

Ayda on günden az süreyle gündelikçi çalıştıranların sigorta yaptırmamaları halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor. Ancak, bu sigorta, bir anlaşmazlık durumunda veya iş kazası halinde hem gündelikçiye, hem de onu çalıştıran ev sahibine güvence sağlıyor. Gündelikçi ile onu çalıştıran arasında, ayda kaç gün çalıştığı konusunda belirsizliği ortadan kaldırıyor. Çünkü, ayda 10 günden fazla gündelikçi çalıştıran işverenin sigorta yükümlülüğü bulunuyor.

SMS İLE SİGORTA

Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için mobil telefondan 5510’a SMS göndererek sigorta yaptırmak mümkün. Bu durumda 1.71 TL’lik prime ilaveten 1 TL SMS ücreti alınıyor.

SMS ücreti vermek istemeyenler de form doldurarak sosyal güvenlik merkezlerinden veya e-devlet üzerinden başvurarak sigorta yaptırabiliyor.

E-devlet üzerinden başvurmak isteyenler "e-hizmetler" menüsünden "SGK"yı seçerek "4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama" ekranından, çalıştırılan sigortalının TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün sayısını girerek sigortalı bildirimini yapabilirler. Bu işlemi, gündelikçi çalıştırdıkları her gün tekrarlamaları gerekiyor. Primler ise banka aracılığıyla ödeniyor.

AYDA 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN PRİM TEŞVİKİ

Ayda on gün ve daha fazla gündelikçi çalıştıranların sigorta yaptırmaları gerekiyor. Ancak, gündelikçi çalıştıranlar da gerekli koşulları sağladıkları takdirde işverenlere sağlanan prim teşviklerinden yararlanabiliyor. Çocuk, hasta ve yaşlı bakımı ile bahçıvanlık amacıyla çalıştırılanlar da gündelikçiler gibi ev hizmetleri kapsamında değerlendiriliyor ve aynı kurallar uygulanıyor.

Teşvik kapsamında, asgari ücret tutarındaki ücretler için ödenmesi gereken işçi ve işveren primleri, 12 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanıyor. Teşvikten, mevcut işçiye ilave yeni bir işçi alan veya ilk defa gündelikçi çalıştıranlar yararlanabiliyor. Çalıştırılacak kişinin, son üç ayda on günden fazla sigortalı çalışmamış olması gerekiyor.

18-25 yaş arasındaki erkekleri veya 18 yaşından büyük kadınları çalıştıranlar ise teşvikten 18 ay süreyle yararlanıyor.

Gündelikçi çalıştıranlar ayrıca asgari ücret tutarındaki kazançlar için gelir vergisi ve damga vergisi teşvikinden istifade ediyor.

YILLIK AVANTAJ 11 BİN 822 TL

Asgari ücret üzerinden çalıştırılan bir gündelikçi için normalde işverenin cebinden bu yıl 3 bin 6 lira çıkıyor. Teşvikten yararlanılması durumunda işçi ve işveren primi ile gelir vergisi ve damga vergisi alınmadığı için maliyet aylık 985.22 lira azalıyor. İşveren sadece, 2020.90 TL net asgari ücreti ödüyor. Böylece, bir gündelikçi çalıştıran işverenin maliyeti yıllık 11 bin 822 lira azalıyor. İkinci yılda 6 ay daha teşvikten yararlanma hakkı bulunan işveren, 2019’daki asgari ücret üzerinden en az 5 bin 911 lira daha avantaj sağlayacak.

TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Gündelikçi çalıştıranların teşvikten yararlanabilmesi için çalıştıracakları kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması ve mevcut çalışanlara ilave istihdam edilmesi gerekiyor. İlk defa gündelikçi çalıştıranlar da teşvikten yararlanabiliyor. Ancak, mevcut gündelikçisini veya ev hizmetlerinde çalışan bir başka işçisini çıkartıp yerine yenisini alanlar teşvikten yararlanamaz.

GÜNDELİKÇİYİ SİGORTALAMAYANA CEZA

Gündelikçiyi ayda 10 günden fazla çalıştıran işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Cezalar, her yıl asgari ücret artışına bağlı olarak artıyor. İşe giriş bildirgesinin, gündelikçinin ilk işe başladığı ayın sonuna kadar SGK'ya verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu yıl için 2 bin 558 lira idari para cezası söz konusu.

Şayet gündelikçinin sigorta girişinin yaptırılmadığını SGK kendisi tespit ederse, ya da gündelikçi şikâyet ederse 2 bin 558 liranın yanı sıra sigortasız çalıştırılan her ay için 511 lira tutarında para cezası uygulanıyor. Gündelikçiyi bir yıl sigortasız çalıştıranlar, toplam 8 bin 179 lira para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.