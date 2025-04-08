Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
Kütahya'da, 4 yıldır aranan ve hakkında dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, 43 yaşındaki Emine Dilek K, yakalandı. Hükümlünün, 85 kaydının bulunduğu öğrenildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine Dilek K'nin (43) Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.
BASKINLA 4 YIL SONRA YAKALANDI
AA'da yer alan habere göre adrese yapılan baskın sonucu yakalanan firari kadın, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
85 SUÇTAN DOSYASI VARDI
Firari hükümlünün, "nitelikli dolandırıcılık", "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 85 kaydının bulunduğu öğrenildi.
18 İLDE 38 ARAMA KAYDI
Emine Dilek K'nin suç işlemeye devam ettiği ve 18 ilden de 38 aranma kaydının bulunduğu bildirildi.