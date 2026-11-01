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        14 yıldır aranıyordu, gizli bölmede yakalandı!

        İzmir'de kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezasıyla 14 yıldır aranan Ş.K. yakalandı. Ş.K., bir evin içine kazdığı gizli bölmeye girip saklanamadan, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        14 yıldır aranıyordu, gizli bölmede yakalandı!

        İzmir'in Tire ilçesinde, kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezasıyla 14 yıldır aranan Ş.K. (59) yakalandı. Ş.K., bir evin içine kazdığı gizli bölmeye girip saklanamadan, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Tire Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; 'Tasarlayarak öldürme' ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve sağlama’ suçlarından hüküm giyen Ş.K.'nin, Kireli Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edildi.

        Söz konusu eve yönelik operasyonda; Ş.K. tarafından evin içindeki bir alana kuyu kazılıp gizli bölge oluşturulduğu belirlendi. Ş.K., hazırladığı gizli bölmeye girip saklanamadan yakalandı.

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        Gözaltına alınan Ş.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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