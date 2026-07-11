15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz olacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 06:29 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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