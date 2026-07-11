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        Haberler Gündem 15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz olacak

        15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz olacak

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 06:29 Güncelleme:
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        15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz olacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

        Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
        #Resmi Gazete
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