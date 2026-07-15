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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 04:34 Güncelleme:
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çift yönlü geçişlere kapatıldı.

        AA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.

        Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.

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