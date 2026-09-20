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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşında, bıçaklı cinayet!

        15 yaşında, bıçaklı cinayet!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı 35 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 yaşında, bıçaklı cinayet!

        İHA'nın haberine göre; olay, saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Küfürleşmenin ardından kavgaya dönüşen tartışmada F.J., yanında bulunan bıçakla Kavaklı’yı göğsünden ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavaklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan F.J. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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