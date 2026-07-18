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        Haberler Gündem Güncel Konak'ın Gece Kermesi'nde üreten kadınların sayısı 150'ye ulaştı

        Konak'ın Gece Kermesi'nde üreten kadınların sayısı 150'ye ulaştı

        İzmir'in Konak Belediyesi'nin kadın emeğini görünür kılan kermeslerinden Gece Kermesi'nde stant sayısı 150'ye ulaştı. Karantina Meydanı'nda kurulan kermese, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla yedekte bekleyen üretici kadınlar da kendi masalarıyla katılarak emeklerini görücüye çıkardı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        150 kadının emeği Konak'ın Gece Kermesi'nde
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        Konak Belediyesi'nin kadının el emeğine değer katan Gece Kermesi, haziran ayından bu yana üreten kadınlara gelir kapısı olmaya devam ediyor. Gelenek haline gelen, Karantina Meydanı'ndaki kermes, 150 standa ev sahipliği yapıyor.

        Her perşembe akşamı kadın üreticiler meydanda stantlarının başına gelerek emeklerini sergiliyor. Alışveriş yapanlar da kadınların üretimini destek oluyor. Kermeste takıdan ev aksesuarlarına, çantalardan kırlentlere, ev yapımı sabunlardan örgü işlerine kadınların yetenekli ellerinde işlenmiş binlerce ürün bulunuyor. Kadın emeğini görünür kılan kermes kadınların bütçesine de önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca üretici kadınların açtıkları stantlardan yer ücreti alınmıyor.

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        Gelen başvuruların ardından belirli bir stant sayısıyla başlayan Gece Kermesi'nde, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla, stant açmak için yedekte bekleyen kadınlar da kendi masalarıyla yerini aldı.

        Her zaman kadından, üretim ve emekten yana olduklarını dile getiren Başkan Mutlu, "Konak'ın kadın başkanı olarak kadın öncelikli hizmet üreteceğimizin sözünü vermiştik. Kadın emeği, kadının üretimi değer kazansın, diyerek başlattığımız kermeslerimiz arasında en verimli olanlardan biri de Karantina Meydanı'ndaki Gece Kermesimiz. Çok başvuru alan kermesimizde yedekte kalan kadınlar da gelsin, üretimini sergileyebilsin, bütçesine katkı sağlasın diye 'Masalarınızı alın gelin' dedik. Şimdi, burada kocaman bir aile olarak üretime, kadın emeğine sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

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