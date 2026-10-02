16. Antalya Kitap Fuarı kapılarını açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 16. Antalya Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Bu yıl "Bugünü Oku, Geleceği Yaz" temasıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarın onur konuğu Osman Balcıgil, ilçe belediye başkanları, oda ve STK başkanları, meclis üyeleri, yazarlar, yayın evi temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve kitapseverler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Kitap Fuarı'nın belediye eliyle düzenlenen en büyük kitap fuarı olduğunu belirterek, "Antalya’nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi; çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla, sanatla, düşünceyle daha güçlü bağlar kurabilecekleri ortamlarla buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Çünkü kitapların insanın dünyasını genişleten, düşünceyi besleyen ve geleceğin zihnî birikimini hazırlayan en kıymetli kaynaklardan olduğuna inanıyoruz. Antalya Kitap Fuarı da yıllar içinde bu anlayışın en güçlü buluşmalarından biri haline geldi. Bugün kitapların, fikirlerin, hayallerin ve yeni karşılaşmaların kapısını 16. kez açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Bu yıl fuarın temasının "Bugünü Oku, Geleceği Yaz" olarak belirlendiğini söyleyen Özdemir, "İçinde yaşadığımız zamanı anlamanın yolu okumaktan, geçmişin birikimini kavramaktan, merak etmekten, araştırmaktan ve sorgulamaktan geçiyor. Gelecek ise ancak kendi sözünü kurabilen, kendi düşüncesini geliştirebilen kuşakların elinde şekilleniyor" diye konuştu.

On altı yıl önce başlayan Antalya Kitap Fuarı'nın, bugün Antalya'nın kültür ve sanat hayatının vazgeçilmez buluşmalarından biri haline geldiğini söyleyen Özdemir, "Bir kültür etkinliğini on altı yıl boyunca yaşatmak ve her yıl daha geniş kitlelere ulaştırmak, Antalya'nın kültürel geleceğine yapılan uzun soluklu bir yatırımdır. Çocuklarımızın kitaplarla tanışmasına vesile olmak, gençlerimizin yeni düşünce dünyaları keşfetmesini sağlamak, yazarlarımızla okurlarımızı aynı çatı altında buluşturmak ve kentimizde güçlü bir okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak bu fuarın en önemli amacıdır" şeklinde konuştu.

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Fuarın bu yılki onur konuğu olan yazar Osman Balcıgil ise konuşmasına fuarın temasına atıfta bulunarak başladı. Balcıgil, "Sloganı çok beğendim; 'Bugünü Oku Geleceği Yaz'. Bugünü okumadan geleceği yazabilmemiz mümkün değil. Ancak ben bir ekleme yapmak istiyorum. Geçmişi bil. Geçmişi bilmeden bugünü anlayamayız" dedi.

Okuma kültürünün önemine vurgu yapan Balcıgil, bu yılki fuarın onur konuğu olmaktan ve Antalya’da böylesine kapsamlı bir kültür etkinliğinin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Bugünü Oku, Geleceği Yaz" temasıyla gerçekleştirilen 16. Antalya Kitap Fuarı, 11 Ekim'e kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. 250 yayınevini ve 300'ü aşkın ulusal, uluslararası ve yerel yazarı kitapseverlerle buluşturacak olan fuar, söyleşilere, imza günlerine ve okur buluşmalarına ev sahipliği yapacak.